Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Хейли Баптист, результат матча 10 мая 2026, счёт 2:0, 3-й круг; WTA 1000 Рим

Свитолина уверенно обыграла Баптист и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме
Комментарии

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала уверенную победу над американкой Хейли Баптист, занимающей в мировом рейтинге 25-е место, и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме. Встреча соперниц продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

По ходу матча Свитолина сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Баптист подала навылет два раза, не сделала ни одной двойной ошибки, а также не реализовала пять заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей матча между Мэдисон Киз и Николой Бартуньковой.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
Самсонова рвётся в 4-й круг «тысячника» в Риме! Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Live
Самсонова рвётся в 4-й круг «тысячника» в Риме! Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android