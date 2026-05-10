Свитолина уверенно обыграла Баптист и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала уверенную победу над американкой Хейли Баптист, занимающей в мировом рейтинге 25-е место, и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме. Встреча соперниц продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

По ходу матча Свитолина сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Баптист подала навылет два раза, не сделала ни одной двойной ошибки, а также не реализовала пять заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей матча между Мэдисон Киз и Николой Бартуньковой.