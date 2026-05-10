Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — Иржи Легечка, результат матча 10 мая 2026, счёт 2:0, 3-й круг; ATP 1000 Рим

Рууд обыграл Легечку в третьем круге «Мастерса» в Риме
Комментарии

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге «Мастерса» в Риме обыграл соперника из Чехии Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 13-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

По ходу матча Рууд подал навылет два раза, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. Легечка сделал один эйс, допустил две двойные ошибки, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Рууд сыграет с победителем матча между Лоренцо Музетти (Италия) и Франсиско Серундоло (Аргентина).

Действующим чемпионом турнира в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в соревнованиях из-за травмы запястья.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Мирра потеряла сет, но вышла в 4-й круг Рима с «баранкой». Она обновила свой же рекорд
Мирра потеряла сет, но вышла в 4-й круг Рима с «баранкой». Она обновила свой же рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android