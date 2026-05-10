Рууд обыграл Легечку в третьем круге «Мастерса» в Риме

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге «Мастерса» в Риме обыграл соперника из Чехии Иржи Легечку, занимающего в мировом рейтинге 13-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

По ходу матча Рууд подал навылет два раза, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. Легечка сделал один эйс, допустил две двойные ошибки, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Рууд сыграет с победителем матча между Лоренцо Музетти (Италия) и Франсиско Серундоло (Аргентина).

Действующим чемпионом турнира в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в соревнованиях из-за травмы запястья.