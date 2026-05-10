Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 50+ победами на «тысячниках»

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева теперь является самой молодой теннисисткой, одержавшей 50 и более побед на турнирах категории WTA-1000. Андреева установила этот рекорд в возрасте 19 лет и 10 дней. Её последним на данный момент результатом является выход в четвёртый круг «тысячника» в Риме благодаря победе над Викторией Голубич.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 20:10 МСК
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 0
6 		4 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее это достижение принадлежало другой россиянке, Марии Шараповой. Она достигла 50 побед на «тысячниках» в возрасте 19 лет 103 дней.

Мирра Андреева в текущем сезоне уже выиграла два титула на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде. В следующем круге турнира в Риме она сразится с бельгийкой Элисе Мертенс.

