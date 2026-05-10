Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз — Никола Бартунькова, результат матча 10 мая 2026, счёт 0:2, 3-й круг; WTA 1000 Рим

Мэдисон Киз проиграла 94-й ракетке мира в третьем круге «тысячника» в Риме
Комментарии

19-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз в третьем круге «тысячника» в Риме уступила сопернице из Чехии Николе Бартуньковой, занимающей в мировом рейтинге 94-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		1 6
         
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

По ходу матча Киз сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Бартунькова подала навылет три раза, сделала одну двойную ошибку и смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Бартунькова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (10-я ракетка мира).

Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
Самсонова рвётся в 4-й круг «тысячника» в Риме! Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Live
Самсонова рвётся в 4-й круг «тысячника» в Риме! Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android