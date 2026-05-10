Мэдисон Киз проиграла 94-й ракетке мира в третьем круге «тысячника» в Риме

19-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз в третьем круге «тысячника» в Риме уступила сопернице из Чехии Николе Бартуньковой, занимающей в мировом рейтинге 94-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:4.
По ходу матча Киз сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Бартунькова подала навылет три раза, сделала одну двойную ошибку и смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем круге Бартунькова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (10-я ракетка мира).
Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.
