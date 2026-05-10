Иранская теннисистка не вышла на финал турнира из-за соперницы из Израиля

Иранская теннисистка Хана Шабанпур не вышла на финал юниорского парного турнира в Турции — причиной стал факт участия в матче соперницы из Израиля.

В финале соревнований, прошедшем в воскресенье, 10 мая, в Стамбуле, Шабанпур в дуэте с турецкой теннисисткой Самие Идиль Озкерестеджи должна была сразиться с парой, в которую входили россиянка Ева Султанова и представительница Израиля Маргарита Актуганова. Согласно данным официального сайта Международной федерации тенниса (ITF), пара из Ирана и Турции снялась с матча.

28 февраля Соединённые Штаты Америки совместно с Израилем приступили к нанесению авиаударов по различным объектам, расположенным на территории Ирана.