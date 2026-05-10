Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иранская теннисистка не вышла на финал турнира из-за соперницы из Израиля

Иранская теннисистка не вышла на финал турнира из-за соперницы из Израиля
Комментарии

Иранская теннисистка Хана Шабанпур не вышла на финал юниорского парного турнира в Турции — причиной стал факт участия в матче соперницы из Израиля.

В финале соревнований, прошедшем в воскресенье, 10 мая, в Стамбуле, Шабанпур в дуэте с турецкой теннисисткой Самие Идиль Озкерестеджи должна была сразиться с парой, в которую входили россиянка Ева Султанова и представительница Израиля Маргарита Актуганова. Согласно данным официального сайта Международной федерации тенниса (ITF), пара из Ирана и Турции снялась с матча.

28 февраля Соединённые Штаты Америки совместно с Израилем приступили к нанесению авиаударов по различным объектам, расположенным на территории Ирана.

Материалы по теме
Успех российских теннисистов и ультиматум Ирана. Главные события мира спорта 9 мая
Успех российских теннисистов и ультиматум Ирана. Главные события мира спорта 9 мая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android