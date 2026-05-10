Бартунькова — первый с 2013 года лаки-лузер, доходивший до 1/8 финала на турнире в Риме

20-летняя чешская теннисистка Никола Бартунькова, занимающая в мировом рейтинге 94-е место, стала первым с 2013 года лаки-лузером «тысячника» в Риме, выходившим в 1/8 финала турнира. В третьем круге Бартунькова обыграла американку Мэдисон Киз, являющуюся 19-й ракеткой мира.

Последний раз это удавалось испанской теннисистке Лурдес Домингес-Лино, выходившей 1/8 турнира в Риме в 2013 году после победы над Яниной Викмайер.

Спортсменка заменила в Риме канадку Викторию Мбоко. Далее Бартунькова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.