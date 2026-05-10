Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бартунькова — первый с 2013 года лаки-лузер, доходивший до 1/8 финала на турнире в Риме

Бартунькова — первый с 2013 года лаки-лузер, доходивший до 1/8 финала на турнире в Риме
Комментарии

20-летняя чешская теннисистка Никола Бартунькова, занимающая в мировом рейтинге 94-е место, стала первым с 2013 года лаки-лузером «тысячника» в Риме, выходившим в 1/8 финала турнира. В третьем круге Бартунькова обыграла американку Мэдисон Киз, являющуюся 19-й ракеткой мира.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		1 6
         
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

Последний раз это удавалось испанской теннисистке Лурдес Домингес-Лино, выходившей 1/8 турнира в Риме в 2013 году после победы над Яниной Викмайер.

Рим (ж). 2-й круг
15 мая 2013, среда. 17:25 МСК
Янина Викмайер
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Лурдес Домингес-Лино
Испания
Лурдес Домингес-Лино
Л. Домингес-Лино

Спортсменка заменила в Риме канадку Викторию Мбоко. Далее Бартунькова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
Мэдисон Киз проиграла 94-й ракетке мира в третьем круге «тысячника» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android