Бартунькова — первый с 2013 года лаки-лузер, доходивший до 1/8 финала на турнире в Риме
20-летняя чешская теннисистка Никола Бартунькова, занимающая в мировом рейтинге 94-е место, стала первым с 2013 года лаки-лузером «тысячника» в Риме, выходившим в 1/8 финала турнира. В третьем круге Бартунькова обыграла американку Мэдисон Киз, являющуюся 19-й ракеткой мира.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Мэдисон Киз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
Никола Бартунькова
Последний раз это удавалось испанской теннисистке Лурдес Домингес-Лино, выходившей 1/8 турнира в Риме в 2013 году после победы над Яниной Викмайер.
Рим (ж). 2-й круг
15 мая 2013, среда. 17:25 МСК
Янина Викмайер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Лурдес Домингес-Лино
Спортсменка заменила в Риме канадку Викторию Мбоко. Далее Бартунькова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.
