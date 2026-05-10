Муратоглу — про Алькараса и Синнера: они на одном уровне

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о лучших теннисистах в последнее время.

«Алькарас, Синнер, Джокович, Зверев и все остальные. После Открытого чемпионата Австралии все говорили: «Ну, Алькарас сильнее Янника». А теперь все говорят: «Синнер сильнее Алькараса». Нет, они на одном уровне. Я знаю, что в теннисе всё меняется очень быстро. Алькарас сейчас просто травмирован. Но есть ещё два игрока, которые выделяются на фоне остальных. Лучше ли Зверев большинства игроков? Да, конечно! Но ставить его в одну категорию с Алькарасом нельзя. Нет, так делать нельзя. Разница между Зверевым и Новаком, с одной стороны, и Алькарасом и Синнером, с другой, огромна», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

Карлос Алькарас — первая ракетка мира в 2022 и 2025 годах, победитель семи турниров «Большого шлема»; Янник Синнер — первая ракетка мира, победитель пяти турниров «Большого шлема» и двукратный обладатель Кубка Дэвиса; Александр Зверев — олимпийский чемпион 2020 года и двукратный победитель Итогового турнира ATP, финалист трёх турниров «Большого шлема»; Новак Джокович — рекордсмен по количеству титулов «Большого шлема» (24) и недель на первой строчке рейтинга (428), олимпийский чемпион 2024 года.