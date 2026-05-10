Пегула с двумя «баранками» обыграла Масарову и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала уверенную победу над швейцаркой Ребекой Масаровой, занимающей в мировом рейтинге 160-е место, в третьем круге «тысячника» в Риме. Встреча соперниц продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:0.

По ходу матча Пегула сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Масарова пять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Джессика Пегула сразится с победительницей матча между Анастасией Потаповой и Людмилой Самсоновой.