Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Ребека Масарова, результат матча 10 мая 2026, счёт 2:0, 3-й круг; WTA 1000 Рим

Пегула с двумя «баранками» обыграла Масарову и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала уверенную победу над швейцаркой Ребекой Масаровой, занимающей в мировом рейтинге 160-е место, в третьем круге «тысячника» в Риме. Встреча соперниц продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

По ходу матча Пегула сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Масарова пять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Джессика Пегула сразится с победительницей матча между Анастасией Потаповой и Людмилой Самсоновой.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
Самсонова в сете от неудачи на «тысячнике» в Риме! Стартует Шнайдер, ждём Хачанова. LIVE!
Live
Самсонова в сете от неудачи на «тысячнике» в Риме! Стартует Шнайдер, ждём Хачанова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android