Пегула с двумя «баранками» обыграла Масарову и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала уверенную победу над швейцаркой Ребекой Масаровой, занимающей в мировом рейтинге 160-е место, в третьем круге «тысячника» в Риме. Встреча соперниц продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:0.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Джессика Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Ребека Масарова
По ходу матча Пегула сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Масарова пять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Джессика Пегула сразится с победительницей матча между Анастасией Потаповой и Людмилой Самсоновой.
