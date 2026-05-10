Зверев: никто не выигрывает титулы, кроме Синнера

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что готов бороться дальше за титулы.

«Честно говоря, никто не выигрывает титулы, кроме Янника. Я не единственный в такой ситуации. Когда ты входишь в топ‑10 или топ‑5, всегда хочется завоёвывать трофеи — это нормально. Но я играю хорошо, я это чувствую и думаю, что могу соперничать с кем угодно. В двух последних матчах против Янника я не показал свой лучший теннис. Матчи получились несколько односторонними. Но я стараюсь найти решение», — приводит слова Зверева We love tennis.

Александр Зверев — двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018, 2021), обладатель 24 титулов ATP (в том числе семи турниров серии «Мастерс») и победитель United Cup 2024 в составе сборной Германии.

