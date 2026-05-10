Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Блокс — Александр Зверев, результат матча 10 мая 2026, счёт 0:2, 3-й круг; ATP 1000 Рим

Зверев обыграл Блокса в третьем круге «Мастерса» в Риме
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, одержав победу над бельгийцем Александром Блоксом, занимающим в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По ходу матча Блокс сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и не реализовал оба заработанных брейк-пойнта. Зверев подал навылет также один раз, не сделал двойных ошибок и смог реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге соперником Зверева станет победитель матча между Томми Полом (США) и Лучано Дардери (Италия). Действующим чемпионом турнира в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в соревнованиях из-за травмы запястья.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Александр Зверев рассказал, какое влияние оказывают на его игру размеры кортов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android