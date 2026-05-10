Зверев обыграл Блокса в третьем круге «Мастерса» в Риме

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, одержав победу над бельгийцем Александром Блоксом, занимающим в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

По ходу матча Блокс сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и не реализовал оба заработанных брейк-пойнта. Зверев подал навылет также один раз, не сделал двойных ошибок и смог реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге соперником Зверева станет победитель матча между Томми Полом (США) и Лучано Дардери (Италия). Действующим чемпионом турнира в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в соревнованиях из-за травмы запястья.