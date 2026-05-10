Каспер Рууд — о Яннике Синнере: мало кто способен с ним справиться

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о недосягаемости первой ракетки мира Янника Синнера.

«Результаты этого года говорят сами за себя. В начале сезона Синнер выиграл четыре турнира серии «Мастерс» подряд — он уже вошёл в историю и ещё может её дополнить. При этом в начале года он показал, что его всё‑таки можно обыграть: Новак его победил, Меншик его победил. Но когда Синнер в оптимальной форме, мало кто из соперников способен с ним справиться.

Я бы сказал, что когда он и Карлос демонстрируют свой лучший теннис, они сейчас почти недосягаемы для остальных. Именно поэтому на протяжении последних трёх‑четырёх лет именно они выигрывают большую часть турниров «Большого шлема» и крупнейших титулов. И мысль со стороны Саши мне вовсе не кажется какой‑то странной или безосновательной», — приводит слова Рууда We love tennis.

Ранее Александр Зверев также отмечал, что Синнер находится на отдельном уровне, а после него следует большая пропасть.

