Самсонова проиграла Потаповой и не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
Поделиться
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме уступила сопернице из Австрии Анастасии Потаповой, занимающей в мировом рейтинге 38-е место, и не смогла выйти в 1/8 финала. Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 2:6.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:25 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Анастасия Потапова
А. Потапова
По ходу матча Самсонова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Потапова подала навылет также один раз, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Потапова сыграет с американкой Джессикой Пегулой (пятая ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 мая 2026
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:05
-
15:51
-
15:49
-
15:36
-
15:18
-
15:06
-
14:28
-
14:13
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:19
-
13:09
-
12:42
-
12:30
-
12:06
-
12:06
-
11:51
-
11:42
-
10:36
-
10:30
-
10:29
-
10:11
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
04:48
-
03:25
-
02:05
-
02:04
-
00:54