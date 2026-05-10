Блокс и Зверев поговорили по-русски после матча «Мастерса» в Риме

Третья ракетка мира Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Риме обыграл соперника из Бельгии Александра Блокса, занимающего в мировом рейтинге 36-е место. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Александр Блокс
Окончен
0 : 2
1 2
         
1 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По окончании матча в эфире было слышно, что Блокс, покидая корт после рукопожатия с соперником, говорил со Зверевым на русском языке.

«Да я вообще не знаю, что с тобой делать. Давай, удачи», – сказал Блокс Звереву, улыбнувшись.

Это стало вторым подряд поражением Блокса от Зверева. Неделей ранее теннисисты сыграли в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/2 финала
01 мая 2026, пятница. 21:10 МСК
Александр Блокс
Окончен
0 : 2
1 2
         
2 		5
6 		7
         
Александр Зверев
Александр Зверев в 1/8 финала сразится с победителем матча между Томми Полом (США) и Лучано Дардери (Италия).

Сетка «Мастерса» в Риме
