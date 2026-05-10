Пегула — первая теннисистка, три сета подряд выигравшая со счётом 6:0 на турнире в Риме

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось выиграть три сета подряд со счётом 6:0 в рамках турнира категории WTA-1000 в Риме.

Последним на данный момент результатом американки стала победа над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой, которой Пегула повесила двойную «баранку».

Двумя днями ранее Пегула обыграла Зейнеп Сёнмез из Турции, закрыв вторую партию матча со счётом 6:0.

В следующем круге Пегула сыграет с австрийкой Анастасией Потаповой. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.