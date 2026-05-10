Пегула — первая теннисистка, три сета подряд выигравшая со счётом 6:0 на турнире в Риме
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось выиграть три сета подряд со счётом 6:0 в рамках турнира категории WTA-1000 в Риме.

Последним на данный момент результатом американки стала победа над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой, которой Пегула повесила двойную «баранку».

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Джессика Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Ребека Масарова
Двумя днями ранее Пегула обыграла Зейнеп Сёнмез из Турции, закрыв вторую партию матча со счётом 6:0.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Джессика Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Зейнеп Сёнмез
В следующем круге Пегула сыграет с австрийкой Анастасией Потаповой. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.

Сетка «тысячника» в Риме
