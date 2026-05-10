Диана Шнайдер проиграла Наоми Осаке в третьем круге «тысячника» в Риме

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в третьем круге «тысячника» в Риме уступила японке Наоми Осаке, занимающей в мировом рейтинге 16-е место. Встреча соперниц продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 1:6, 2:6.

По ходу матча Осака сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Шнайдер ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Осака сыграет с победительницей матча между Элизабеттой Коччаретто (Италия) и Игой Швёнтек (Польша). Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.