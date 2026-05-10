Руседски — о Яннике Синнере: играет в теннис высочайшего уровня

Экс четвёртая ракетка мира Грег Руседски рассказал о доминировании первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Некоторые говорят о доминировании Синнера и задаются вопросом, плохо ли это для тенниса. Многие обсуждают это в социальных сетях или в подкастах. Я считаю то, чего он добился, совершенно невероятным. Он выиграл пять последних турниров серии «Мастерс», практически не отдав ни одного сета, а теперь приезжает в Рим, чтобы завоевать последний турнир этой категории, которого ещё не хватает в его коллекции трофеев. Так что лично я в восторге от того, что он делает. Он просто играет в теннис высочайшего уровня», — приводит слова Руседски We love tennis.