Пегула сравнялась с Винус Уильямс по числу побед американок в основной сетке «тысячников»

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала второй по количеству побед в основной сетке турниров WTA-1000 американской спортсменкой начиная с 2009 года, сравнявшись с Винус Уильямс. На счету обеих теннисисток по 112 побед.
Последним на данный момент результатом Пегулы является выход в 1/8 финала «тысячника» в Риме благодаря победе над швейцаркой Ребекой Масаровой (160-я ракетка мира), которой Пегула повесила двойную «баранку».
Больше выигранных матчей на «тысячниках», чем у Пегулы и Винус Уильямс, только у Серены Уильямс. В её активе 148 побед.
В следующем круге Пегула сыграет с австрийкой Анастасией Потаповой. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.
