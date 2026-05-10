Роддик — о возможном бойкоте: Джокович говорит не потому, что ему нужно больше денег

Экс первая ракетка мира, победитель US Open 2003 года Энди Роддик высказался по поводу возможного бойкота теннисистами турниров «Большого шлема».

«Если доходы игроков не рассчитываются пропорционально росту и не сравниваются с доходами в других видах спорта, это попросту неловко. Да, конечно, игроки богаты и занимаются игрой. Но это не соответствует действительности для того, кто занимает 90‑е место в мировом рейтинге. Приходится путешествовать, оплачивать свои расходы, а зарплаты спортсмена не получаешь.

Чтобы было ясно: игроки требуют долю в размере 22% от доходов турниров «Большого шлема». В НБА устраивали забастовку ради распределения по схеме 53-47. Как минимум призовые должны расти пропорционально этому росту — это самый минимум. В любом случае лучшие игроки получают основную часть своих доходов не из призовых. Это рекламные контракты. Всё происходит за пределами корта.

Когда Новак [Джокович] об этом говорит, это не потому, что ему нужно больше денег. Если Новак поднимает эту тему, это заставляет прессу говорить об этом. Пресса усиливает давление. Люди должны знать, что происходит. Когда мы слышим, как об этом говорит Коко Гауфф, это не потому, что ей нужны деньги, и не потому, что она жадна. Это самый зрелый человек из всех, кого я когда‑либо видел в таком возрасте», — приводит слова Роддика We love tennis.