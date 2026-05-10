«Сегодня я играл эффективно». Зверев — о выходе в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над бельгийцем Александром Блоксом в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

— Что ж, хороший матч. Я чувствовал себя лучше, чем два дня назад. Энергия начала возвращаться. Определённо, матч получился намного лучше, чем два дня назад. Да, я также доволен своей победой.

— Условия были сложными?

— Да, сложно. Очень-очень ветрено. Особенно во втором сете стало очень ветрено. Перед дождём ветер усилился. Мне повезло, что я успел закончить вовремя. Да, играть в красивый теннис непросто. Сегодня я играл эффективно. Победа в двух сетах – это очень приятно, — сказал Зверев на пресс-конференции.