«Сегодня я играл эффективно». Зверев — о выходе в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над бельгийцем Александром Блоксом в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
— Что ж, хороший матч. Я чувствовал себя лучше, чем два дня назад. Энергия начала возвращаться. Определённо, матч получился намного лучше, чем два дня назад. Да, я также доволен своей победой.
— Условия были сложными?
— Да, сложно. Очень-очень ветрено. Особенно во втором сете стало очень ветрено. Перед дождём ветер усилился. Мне повезло, что я успел закончить вовремя. Да, играть в красивый теннис непросто. Сегодня я играл эффективно. Победа в двух сетах – это очень приятно, — сказал Зверев на пресс-конференции.
