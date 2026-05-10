Зверев — о Блоксе: сейчас он в отличной форме. У него впереди блестящее будущее

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об игре бельгийца Александра Блокса. В третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия) Зверев обыграл Блокса со счётом 6:1, 6:4.

— Каково ваше мнение о вашем противнике? Отличные две недели.

— Да, сейчас он в отличной форме. У него очень мощный удар, он очень силён. У него отличная подача. Он очень силён с задней линии. Ему ещё многое предстоит улучшить. Думаю, он это понимает. Но да, у него впереди блестящее будущее, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Зверева и Блокса стал 2-0 в пользу немца. Ранее он обыграл бельгийца в полуфинале «Мастерса» в Мадриде-2026.