Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о Блоксе: сейчас он в отличной форме. У него впереди блестящее будущее

Зверев — о Блоксе: сейчас он в отличной форме. У него впереди блестящее будущее
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об игре бельгийца Александра Блокса. В третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия) Зверев обыграл Блокса со счётом 6:1, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Каково ваше мнение о вашем противнике? Отличные две недели.
— Да, сейчас он в отличной форме. У него очень мощный удар, он очень силён. У него отличная подача. Он очень силён с задней линии. Ему ещё многое предстоит улучшить. Думаю, он это понимает. Но да, у него впереди блестящее будущее, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Зверева и Блокса стал 2-0 в пользу немца. Ранее он обыграл бельгийца в полуфинале «Мастерса» в Мадриде-2026.

Материалы по теме
«Сегодня я играл эффективно». Зверев — о выходе в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android