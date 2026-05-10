Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, где сыграет с Каспером Руудом

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (27-й в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Музетти один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Серундоло ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Лоренцо Музетти поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом (25-й в рейтинге).