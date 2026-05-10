Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, одолев Ботика ван де Зандсхулпа

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он одолел представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (54-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету ван де Зандсхулпа восемь эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В 1/8 финала «Мастерса» в Риме Карен Хачанов сыграет с 20-летним хорватским теннисистом Дино Прижмичем.