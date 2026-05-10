Елена Рыбакина уверенно обыграла Александру Эалу и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (42-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.
10 мая 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Эалы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
В четвёртом круге грунтового «тысячника» в Риме Рыбакина сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия).
