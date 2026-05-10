«Удалось удержаться и бороться». Музетти — о судорогах в матче третьего круга в Риме

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— Что стало для вас ключевым моментом?
— С самого начала было тяжело. Я ожидал тяжёлого матча. И это был действительно тяжёлый матч с моим другом. Он действительно хорошо играет на этом покрытии. Конечно, у меня было преимущество перед толпой, и я думаю, что справился с этим довольно хорошо. Мне удалось завершить матч, хотя… не в идеальной форме… но уже думая об отдыхе и следующем поединке.
— Когда вы говорите, что не в стопроцентном состоянии, вы имеете в виду физическое состояние или просто сегодняшние условия, которые сделали это очень трудным?
— Нет, нет. Я говорил о своём физическом состоянии. У меня начались судороги. Мне было нелегко найти способ справиться с этим, но в конце концов, я думаю, мне удалось удержаться и бороться. Это был единственный ключ к успеху на сегодня, — сказал Музетти в интервью на корте.
- 10 мая 2026
-
19:59
-
19:50
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:22
-
17:51
-
17:38
-
17:28
-
16:54
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:05
-
15:51
-
15:49
-
15:36
-
15:18
-
15:06
-
14:28
-
14:13
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:19
-
13:09
-
12:42
-
12:30
-
12:06
-
12:06
-
11:51
-
11:42
-
10:36