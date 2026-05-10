Елена Рыбакина — единственная, кто в этом сезоне дошёл до 1/8 финала на всех «тысячниках»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала единственной теннисисткой, которая дошла до 1/8 финала на всех шести турнирах категории WTA-1000 в этом сезоне.

Сегодня, 10 мая, Рыбакина вышла в четвёртый круг на «тысячнике» в Риме. В третьем круге она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (42-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

В четвёртом круге соревнований Елена сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия).

В этом сезоне Рыбакина стала чемпионкой Australian Open и «пятисотника» в Штутгарте.