Елена Рыбакина — единственная, кто в этом сезоне дошёл до 1/8 финала на всех «тысячниках»

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала единственной теннисисткой, которая дошла до 1/8 финала на всех шести турнирах категории WTA-1000 в этом сезоне.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Сегодня, 10 мая, Рыбакина вышла в четвёртый круг на «тысячнике» в Риме. В третьем круге она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (42-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

В четвёртом круге соревнований Елена сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия).

В этом сезоне Рыбакина стала чемпионкой Australian Open и «пятисотника» в Штутгарте.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
