Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира в Риме в паре
Поделиться
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2026 в паре российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли дуэт украинки Людмилы Киченок и американки Дезире Кравчик со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:0 [10:6].
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|1 10
|
|7 7
|0 6
Людмила Киченок
Дезире Кравчик
Л. Киченок Д. Кравчик
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Киченок и Кравчик один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Риме Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с парой Се Шувэй и Ван Синьюй.
Комментарии
- 10 мая 2026
-
21:29
-
21:18
-
21:09
-
20:57
-
20:52
-
20:41
-
19:59
-
19:50
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:22
-
17:51
-
17:38
-
17:28
-
16:54
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:05
-
15:51
-
15:49
-
15:36
-
15:18
-
15:06
-
14:28
-
14:13
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:19
-
13:09
-
12:42