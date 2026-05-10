Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира в Риме в паре

Серебряные призёры Олимпийских игр — 2026 в паре российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли дуэт украинки Людмилы Киченок и американки Дезире Кравчик со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:0 [10:6].

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Киченок и Кравчик один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Риме Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с парой Се Шувэй и Ван Синьюй.