«Мне *****, что я не попадаю». Бублик — по ходу игры с Тьеном на «Мастерсе» в Риме

Сегодня, 10 мая, на грунтовых кортах «Мастерса» в Риме (Италия) проходят матчи третьего круга. 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик встречается с американцем Лёнером Тьеном (21-й в рейтинге). Бублик выиграл первый сет со счётом 6:4, а затем уступил вторую партию — 3:6.

Во втором сете Бублик отправил мяч в аут после подачи соперника и крикнул в сторону тренерского бокса: «Мне ***** [плохо] от этого. Мне ***** [плохо], что я не попадаю, *****».

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующим победителем турнира в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в соревнованиях из-за травмы запястья.