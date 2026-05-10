«В теннисе никогда ничего не знаешь». Зверев — о своих главных соперниках в Риме

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, кого считает самой главной угрозой на пути к финалу «Мастерса» в Риме (Италия). Зверев вышел в 1/8 финала, обыграв Александра Блокса со счётом 6:1, 6:4.

— Кого вы считаете своей главной угрозой на пути к финалу?

— Есть молодые ребята, которые показывают отличный теннис. Прижмич определённо один из них — играет здорово. Есть те, кого мы все знаем. Будет очень интересно наблюдать за матчем Музетти и Серундоло — два очень сильных игрока на грунте.

Буду идти матч за матчем. Это самое важное — не заглядывать слишком далеко вперёд, сосредотачиваться на том, что можешь контролировать. На прошлой неделе Блокс дошёл до полуфинала. Он всех победил. Обыграл Каспера Рууда, Феликса, всех фаворитов, чтобы выйти в полуфинал. В теннисе никогда ничего не знаешь. Каждая неделя разная. Я просто фокусируюсь на соперниках, которые впереди, — сказал Зверев на пресс-конференции.