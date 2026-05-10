Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В теннисе никогда ничего не знаешь». Зверев — о своих главных соперниках в Риме

«В теннисе никогда ничего не знаешь». Зверев — о своих главных соперниках в Риме
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, кого считает самой главной угрозой на пути к финалу «Мастерса» в Риме (Италия). Зверев вышел в 1/8 финала, обыграв Александра Блокса со счётом 6:1, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Кого вы считаете своей главной угрозой на пути к финалу?
— Есть молодые ребята, которые показывают отличный теннис. Прижмич определённо один из них — играет здорово. Есть те, кого мы все знаем. Будет очень интересно наблюдать за матчем Музетти и Серундоло — два очень сильных игрока на грунте.

Буду идти матч за матчем. Это самое важное — не заглядывать слишком далеко вперёд, сосредотачиваться на том, что можешь контролировать. На прошлой неделе Блокс дошёл до полуфинала. Он всех победил. Обыграл Каспера Рууда, Феликса, всех фаворитов, чтобы выйти в полуфинал. В теннисе никогда ничего не знаешь. Каждая неделя разная. Я просто фокусируюсь на соперниках, которые впереди, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Бублик проиграл американцу в Риме! А Рыбакина и Хачанов победили. LIVE!
Live
Бублик проиграл американцу в Риме! А Рыбакина и Хачанов победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android