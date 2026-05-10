«В теннисе никогда ничего не знаешь». Зверев — о своих главных соперниках в Риме

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, кого считает самой главной угрозой на пути к финалу «Мастерса» в Риме (Италия). Зверев вышел в 1/8 финала, обыграв Александра Блокса со счётом 6:1, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
— Кого вы считаете своей главной угрозой на пути к финалу?
— Есть молодые ребята, которые показывают отличный теннис. Прижмич определённо один из них — играет здорово. Есть те, кого мы все знаем. Будет очень интересно наблюдать за матчем Музетти и Серундоло — два очень сильных игрока на грунте.
Буду идти матч за матчем. Это самое важное — не заглядывать слишком далеко вперёд, сосредотачиваться на том, что можешь контролировать. На прошлой неделе Блокс дошёл до полуфинала. Он всех победил. Обыграл Каспера Рууда, Феликса, всех фаворитов, чтобы выйти в полуфинал. В теннисе никогда ничего не знаешь. Каждая неделя разная. Я просто фокусируюсь на соперниках, которые впереди, — сказал Зверев на пресс-конференции.
- 10 мая 2026
-
21:29
-
21:18
-
21:09
-
20:57
-
20:52
-
20:41
-
19:59
-
19:50
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:22
-
17:51
-
17:38
-
17:28
-
16:54
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:05
-
15:51
-
15:49
-
15:36
-
15:18
-
15:06
-
14:28
-
14:13
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:19
-
13:09
-
12:42