Главная Теннис Новости

Лёнер Тьен — Александр Бублик: результат матча 10 мая, счёт 2:1, 3-й круг турнира в Риме

Александр Бублик проиграл Лёнеру Тьену в третьем круге «Мастерса» в Риме
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге соревнований он уступил американцу Лёнеру Тьену (21-й в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Бублик восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Тьена три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвёртом круге соревнований в Риме Лёнер Тьен сыграет с победителем матча Маттео Арнальди (Италия) — Рафаэль Ходар (Испания).

