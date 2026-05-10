Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме, где сыграет с Наоми Осакой
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге соревнований она разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто (41-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:0.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 20:10 МСК
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Коччарретто ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Ига Швёнтек поспорит с четырёхкратной победительницей мэйджоров из Японии Наоми Осакой.
- 10 мая 2026
