Дардери вышел в четвёртый круг турнира в Риме, где встретится со Зверевым
Поделиться
20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл американца Томми Пола (18-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 19:05 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Лучано Дардери
Л. Дардери
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Дардери пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Пола пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Лучано Дардери сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.
Комментарии
- 10 мая 2026
-
21:29
-
21:18
-
21:09
-
20:57
-
20:52
-
20:41
-
19:59
-
19:50
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:22
-
17:51
-
17:38
-
17:28
-
16:54
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:05
-
15:51
-
15:49
-
15:36
-
15:18
-
15:06
-
14:28
-
14:13
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:19
-
13:09
-
12:42