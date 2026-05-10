Томми Пол — Лучано Дардери: результат матча 10 мая, счёт 1:2, 3-й круг турнира в Риме

Дардери вышел в четвёртый круг турнира в Риме, где встретится со Зверевым
20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл американца Томми Пола (18-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 19:05 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Дардери пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Пола пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Лучано Дардери сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

