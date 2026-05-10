Дардери вышел в четвёртый круг турнира в Риме, где встретится со Зверевым

20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме (Италия). В третьем круге он обыграл американца Томми Пола (18-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Дардери пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Пола пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Лучано Дардери сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.