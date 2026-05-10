Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Знаю, что она может выдать». Швёнтек — о предстоящем матче с Осакой на турнире в Риме

«Знаю, что она может выдать». Швёнтек — о предстоящем матче с Осакой на турнире в Риме
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с четырёхкратной победительницей мэйджоров из Японии Наоми Осакой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 19:00 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Наоми — отличный игрок. Мы много играли друг против друга, в том числе очень тяжёлый матч на «Ролан Гаррос» два года назад. Я знаю, что она может выдать и как здорово играет, когда чувствует мяч. Так что буду готова. Подготовлюсь тактически и буду наготове», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Счёт личных встреч Швёнтек и Осаки — 2-1 в пользу Иги. Она обыграла Наоми в финале турнира в Майами-2022 и во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024. Единственную победу представительница Японии одержала в третьем круге в Торонто-2019.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме, где сыграет с Наоми Осакой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android