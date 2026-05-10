«Знаю, что она может выдать». Швёнтек — о предстоящем матче с Осакой на турнире в Риме

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с четырёхкратной победительницей мэйджоров из Японии Наоми Осакой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
«Наоми — отличный игрок. Мы много играли друг против друга, в том числе очень тяжёлый матч на «Ролан Гаррос» два года назад. Я знаю, что она может выдать и как здорово играет, когда чувствует мяч. Так что буду готова. Подготовлюсь тактически и буду наготове», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
Счёт личных встреч Швёнтек и Осаки — 2-1 в пользу Иги. Она обыграла Наоми в финале турнира в Майами-2022 и во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024. Единственную победу представительница Японии одержала в третьем круге в Торонто-2019.
