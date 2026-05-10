«Не чувствовала». Калинская — об отыгранных матчболах в матче с Синяковой в Риме

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о том, что отыграла девять матчболов в матче с чешкой Катержиной Синяковой (4:6, 7:6 (7:4), 7:5) во втором круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 16:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
4 		7 7 7
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

— Хочу сначала спросить про первый матч на турнире — с Катержиной Синяковой. Ты отразила пять матчболов во втором сете, потом ещё четыре — в третьем. Как ты себя подбадривала в эти моменты, чтобы не опустить руки?
— На самом деле, в том матче, несмотря на то что много чего не получалось, я быстро могла настраиваться на следующий розыгрыш и не думать об ошибках, а только о том, чтобы как можно быстрее их исправить. И когда я играла, то не чувствовала, что было столько матчболов, потому что в моменте я не понимала просто этого, только знала, что за каждый мяч нужно бороться. Но действительно, это очень запоминающийся матч в карьере. Я очень рада, что смогла выиграть. И когда я его завершила со своего первого же матчбола, я просто не могла в это поверить.

— Ты уже говорила, что не помнишь подобных матчей в профессиональной своей карьере. А было ли что-то подобное в юниорах или, может быть, в детском возрасте?
— Ну, такого я не помню, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

