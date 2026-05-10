Турнир WTA-1000, Рим, 2026 год: результаты матчей на 10 мая

Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) продолжился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. Турнир в Риме, Италия. Результаты матчей на 10 мая:

Мэдисон Киз (США) – Никола Бартунькова (Чехия) — 3:6, 6:1, 4:6;
Элина Свитолина (Украина) – Хейли Баптист (США) — 6:1, 6:2;
Людмила Самсонова (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия) — 3:6, 2:6;
Джессика Пегула (США) – Ребека Масарова (Швейцария) — 6:0, 6:0;
Наоми Осака (Япония) – Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:2;
Александра Эала (Филиппины) – Елена Рыбакина (Казахстан) — 4:6, 3:6;
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ига Швёнтек (Польша) — 1:6, 0:6;
Лаура Зигемунд (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) — 1:6, 4:6.

