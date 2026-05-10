Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская рассказала, как восстанавливалась после затяжного матча с Синяковой в Риме

Калинская рассказала, как восстанавливалась после затяжного матча с Синяковой в Риме
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как восстанавливалась после долгого матча с представительницей Чехии Катержиной Синяковой (4:6, 7:6 (7:4), 7:5) во втором круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча продлилась 3 часа 29 минут.

Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 16:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
4 		7 7 7
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

— Как вообще обычно ты восстанавливаешься после таких долгих поединков, где были такие качели и всё близко к поражению? Ты много раз спасалась, да и сам матч был довольно долгим.
— Да, получился ещё и самый долгий матч в моей карьере — три с половиной часа. На следующий день ничего такого особенного — просто сходила к физио, немного потренировалась, сделала разгрузку, больше растяжку, чтобы восстановить мышцы. К тому же я играла второй матч для себя, а вообще это был третий круг, поздно вечером. И мне это было на пользу, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Во время первого поединка даже не понимала, что отыграла 9 матчболов». Калинская — в Риме
Эксклюзив
«Во время первого поединка даже не понимала, что отыграла 9 матчболов». Калинская — в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android