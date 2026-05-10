Калинская рассказала, как восстанавливалась после затяжного матча с Синяковой в Риме

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как восстанавливалась после долгого матча с представительницей Чехии Катержиной Синяковой (4:6, 7:6 (7:4), 7:5) во втором круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча продлилась 3 часа 29 минут.

— Как вообще обычно ты восстанавливаешься после таких долгих поединков, где были такие качели и всё близко к поражению? Ты много раз спасалась, да и сам матч был довольно долгим.

— Да, получился ещё и самый долгий матч в моей карьере — три с половиной часа. На следующий день ничего такого особенного — просто сходила к физио, немного потренировалась, сделала разгрузку, больше растяжку, чтобы восстановить мышцы. К тому же я играла второй матч для себя, а вообще это был третий круг, поздно вечером. И мне это было на пользу, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.