Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская рассказала, почему на «тысячнике» в Риме в паре выступает не с Кырстей

Калинская рассказала, почему на «тысячнике» в Риме в паре выступает не с Кырстей
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему в парном разряде на турнире WTA-1000 в Риме (Италия) выступает не с Сораной Кырстей.

— Почему здесь на парном турнире ты заявилась не с Сораной Кырстей?
— Я хотела тут играть пару и спросила, будет ли она со мной играть. Она говорит: «Если я одиночку раньше отыграю, то я не буду ради пары тут оставаться, потому что тут пара очень поздно начинается, по сравнению с другими турнирами». И она сказала, что не будет тут пару играть. А на «Ролан Гаррос» мы заявились. Потом через день она передумала, но я уже нашла напарницу, и было уже с моей стороны некрасиво что-то менять, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

На «тысячнике» в Риме в парном разряде Калинская играет с американкой Ивой Йович. В первом круге они обыграли Эри Ходзуми и Фансянь У со счётом 5:7, 6:3, 1:0 [10:6].

Материалы по теме
«Во время первого поединка даже не понимала, что отыграла 9 матчболов». Калинская — в Риме
Эксклюзив
«Во время первого поединка даже не понимала, что отыграла 9 матчболов». Калинская — в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android