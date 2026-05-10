Калинская рассказала, почему на «тысячнике» в Риме в паре выступает не с Кырстей

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему в парном разряде на турнире WTA-1000 в Риме (Италия) выступает не с Сораной Кырстей.

— Почему здесь на парном турнире ты заявилась не с Сораной Кырстей?

— Я хотела тут играть пару и спросила, будет ли она со мной играть. Она говорит: «Если я одиночку раньше отыграю, то я не буду ради пары тут оставаться, потому что тут пара очень поздно начинается, по сравнению с другими турнирами». И она сказала, что не будет тут пару играть. А на «Ролан Гаррос» мы заявились. Потом через день она передумала, но я уже нашла напарницу, и было уже с моей стороны некрасиво что-то менять, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

На «тысячнике» в Риме в парном разряде Калинская играет с американкой Ивой Йович. В первом круге они обыграли Эри Ходзуми и Фансянь У со счётом 5:7, 6:3, 1:0 [10:6].