Хачанов прокомментировал волевую победу над ван де Зандсхулпом на «Мастерсе» в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 4
         
«Самое главное, на самом деле, — это головой быть полностью в матче, сфокусированным на своём деле — что мне нужно делать. То есть, несмотря на какие-то сложности, которые были в конце первого сета. На приёме вообще не было возможности, не было шансов. Он и правда очень хорошо подавал. А я сыграл не очень, наверное, один хороший гейм у него получился, в принципе, и из-за этого я проиграл первый сет.

Но самое главное, что я остался в матче и продолжал навязывать свою игру. Ощущение было, что я уровень игры даже чуть приподнял, поэтому, в принципе, и удалось перехватить эту динамику. Когда вы вы боретесь-боретесь, и я вырвался чуть вперёд во втором сете и смог сохранить это преимущество до конца второго, и, в принципе, в третьем сете тоже. Я рад, что я смог и ментально, и физически, да и, в принципе, по игре переиграть его с 0:1 по счёту после первого сета», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

