«Очень сильно за неё рада». Калинская — о победе Кырсти над Соболенко в Риме

Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как отреагировала на победу представительницы Румынии Сораны Кырсти над белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 7:5) на турнире WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
— Ты успела поздравить Сорану с победой над Соболенко? И вообще, как ты отреагировала на это?
— Да, я видела её в раздевалке после матча, я очень за неё рада. Это действительно такая особенная победа, хотя я к Арине тоже очень хорошо отношусь. Но для Сораны же это первый раз в её жизни, по-моему, когда она её обыграла. Не знаю точно, сколько они играли.

— В её карьере это вообще самая первая победа именно над первой ракеткой мира.
— Да, я очень за неё рада. Неожиданно она, конечно, победила. Мы хорошо с ней общаемся, я знаю, как она тренируется, как старается, поэтому я прямо очень сильно за неё рада.

— А ты её не думала отговорить завершать карьеру после этого сезона? Она же собиралась. Типа ну зачем тебе уходить? Давай ещё.
— Я думаю, сейчас не самый подходящий момент разговаривать об этом, но я спрошу у неё, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

