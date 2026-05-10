«Первый раз играла с Ивой, нужно было найти контакт». Калинская — об игре с Йович в Риме

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как сложился её дуэт с американкой Ивой Йович на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменки вышли во второй круг, обыграв Эри Ходзуми и Фансянь У со счётом 5:7, 6:3, 1:0 [10:6].

— Как ты нашла себе в пару Иву Йович? И как у вас с ней получилось выиграть сегодня?

— На самом деле, тренер договорилась за меня. Я сказала, что только за. Мы достаточно дружно сыграли первый матч, было непросто, потому что я давно не играла пару, а если и играла, то рано выбывала из турнира. А тут первый раз играла с Ивой, нужно было найти общий контакт. Я, в принципе, довольна, нам было непросто, потому что наши соперницы — обе девочки-парницы — очень они быстро перехватывали инициативу, и надо было адаптироваться под парную игру. Ну, мы рады, что справились и ещё один матч хотя бы сыграем, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.