«Нужна приватность». Калинская — о том, что на «РГ» не будет камер в зонах для игроков

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о том, что на «Ролан Гаррос» не будет камер в зонах для игроков.

— Как тебе обстановка здесь, в Риме? Всё-таки такой нестандартный турнир, всё близко, болельщики везде ходят, кричат. Понятно, что у вас своя безопасная зона есть. Но они, допустим, на тренировочных кортах через забор тянутся, автограф просят.

— Ну, тут хорошая охрана, если сравнивать с другими турнирами. А так я стараюсь, конечно, не гулять тут, спокойно тут не пройдёшься. Но очень приятно, что столько фанатов и меня так поддерживали, особенно в первом матче. Это прямо как футбольная атмосфера была. Мне тут нравится на стадионе, и здорово, что тут очень много деревьев, зелени вокруг и статуи красивые. Что говорить — особенный турнир.

— Не раз уже поднимался вопрос по поводу камер в зонах для игроков. И оттуда идут трансляции, допустим, из спортзала, или где-то в коридоре, когда теннисист готовится к выходу на корт. Как ты относишься к таким вещам? И к недавней новости, что «Ролан Гаррос» собирается все камеры в «подтрибунках» запретить?

— Ну, я думаю, что всё-таки там как раз был перебор с камерами в том случае с Коко Гауфф. Я считаю, это правильно — надо, чтобы нам можно было как-то немного расслабиться, а не думать о том, что тебя постоянно снимают, а сфокусироваться на том, что тебе надо делать — спокойно, то есть быть в комфортной атмосфере.

— Тебя лично такие моменты задевали?

— Ну, конечно, иногда не очень комфортно просто постоянно знать, что, может быть, сейчас где-то будет что-то в интернете. Мне спокойнее, когда себя не ограничиваешь. А не думать: «Что там? А вдруг я куда-то там попаду?» Да даже не куда-то попаду, а, допустим, услышат мой разговор с тренером, может, какие-то эмоции. И потом люди это неправильно воспримут или какие-то неприятные ситуации возникнут. Я думаю, что нужна какая-то приватность, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.