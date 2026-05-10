Анна Калинская высказалась об игре Елены Остапенко перед их матчем 1/8 финала в Риме

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о предстоящем матче с представительницей Латвии Еленой Остапенко в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
|1
|2
|3
|
|
— В следующем матче у тебя непростая соперница — Елена Остапенко. Что ты про неё скажешь? Как нужно играть с ней, чтобы справиться?
— А когда интервью выходит? Чтобы она не прочитала.
— До матча. Тогда без своих секретов, а просто про её игру скажи, чем она опасна.
— Опасна она своими ударами — она очень агрессивный игрок. У неё мяч очень сильно летит и по углам. Поэтому важно её двигать. И прошлый матч, когда мы с ней играли в Дубае, был очень сложный, конечно. Плюс это другое покрытие. Мы с ней ни разу не играли на грунте, поэтому посмотрим, как это будет. Ведь раз другое покрытие, то и другая немного игра. Но буду готовиться, и посмотрим, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 10 мая 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:23
-
23:11
-
22:54
-
22:49
-
22:43
-
22:36
-
22:23
-
21:29
-
21:18
-
21:09
-
20:57
-
20:52
-
20:41
-
19:59
-
19:50
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:22
-
17:51
-
17:38
-
17:28
-
16:54
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:05
-
15:51
-
15:49