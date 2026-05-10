Анна Калинская высказалась об игре Елены Остапенко перед их матчем 1/8 финала в Риме

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о предстоящем матче с представительницей Латвии Еленой Остапенко в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

— В следующем матче у тебя непростая соперница — Елена Остапенко. Что ты про неё скажешь? Как нужно играть с ней, чтобы справиться?

— А когда интервью выходит? Чтобы она не прочитала.

— До матча. Тогда без своих секретов, а просто про её игру скажи, чем она опасна.

— Опасна она своими ударами — она очень агрессивный игрок. У неё мяч очень сильно летит и по углам. Поэтому важно её двигать. И прошлый матч, когда мы с ней играли в Дубае, был очень сложный, конечно. Плюс это другое покрытие. Мы с ней ни разу не играли на грунте, поэтому посмотрим, как это будет. Ведь раз другое покрытие, то и другая немного игра. Но буду готовиться, и посмотрим, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.