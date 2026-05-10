Анна Калинская — о Риме: один раз только вышла в город — было очень много туристов

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, есть ли у неё любимые места в Риме (Италия).

— Ты сказала про зелень и статуи. Они ведь не только тут, на «Форо Италико», но и вообще по всему Риму в огромном количестве. Есть какие-то тут особо любимые места у тебя в городе?

— В этом году я мало где была. Я один раз только вышла в город — было очень много туристов. Так что особо я пока никуда не ходила. Да и слава богу, я просто не успеваю, потому что у меня матчи и в одиночке, и в паре. В прошлом году я сходила в Ватикан первый раз. Мне очень понравилось. Около Колизея была, но внутрь я не успела зайти, они закрывались. В целом, да, мне очень Италия нравится. Ну и, конечно, местная еда, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.