Потапова: у меня всегда останутся русские корни. Это у меня никто не сможет отнять

38-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия) высказалась о смене спортивного гражданства. Спортсменка представляет Австрию с 2026 года.

— С вашей сменой гражданства вы чувствуете себя австрийкой, русской или и той, и другой?

— У меня всегда останутся русские корни. Это у меня никто не сможет отнять. Это была огромная часть моей жизни. Моя семья всё ещё там, конечно. Как я сказала, сейчас я адаптируюсь в новой стране. Пока всё идёт хорошо. Я этим горжусь, — сказала Потапова на пресс-конференции.

В четвёртом круге «тысячника» в Риме Потапова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.