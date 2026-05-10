Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова: у меня всегда останутся русские корни. Это у меня никто не сможет отнять

Потапова: у меня всегда останутся русские корни. Это у меня никто не сможет отнять
Комментарии

38-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия) высказалась о смене спортивного гражданства. Спортсменка представляет Австрию с 2026 года.

— С вашей сменой гражданства вы чувствуете себя австрийкой, русской или и той, и другой?
 — У меня всегда останутся русские корни. Это у меня никто не сможет отнять. Это была огромная часть моей жизни. Моя семья всё ещё там, конечно. Как я сказала, сейчас я адаптируюсь в новой стране. Пока всё идёт хорошо. Я этим горжусь, — сказала Потапова на пресс-конференции.

В четвёртом круге «тысячника» в Риме Потапова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Материалы по теме
Самсонова проиграла Потаповой и не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android