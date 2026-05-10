«Не думала об этом. Живу моментом». Потапова — о предстоящем матче с Пегулой в Риме

38-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия), где она сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

— Как вы готовитесь к следующему сопернику — Пегуле?

— Пока не думала об этом. Как я сказала, живу моментом. Не знаю, сыграем ли мы завтра или послезавтра.

Сейчас сосредоточена на восстановлении, а потом посмотрим, обсудим с командой.

— Думаете, сейчас можете обыграть кого угодно?

— Это громкие слова, да? Не люблю быть самонадеянной. Но если чувствуешь уверенность и физически готов, то с кем угодно в туре может случиться что угодно, — сказала Потапова на пресс-конференции.