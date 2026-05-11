«Первые два матча были чисто про выживание». Потапова — об адаптации к условиям в Риме

38-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как она адаптировалась к условиям на турнире WTA-1000 в Риме (Италия) после выступления на «тысячнике» в Мадриде (Испания).

— Как вам удалось адаптироваться к Риму после Мадрида, учитывая, что у вас не было выходных?
— Было непросто, как я уже говорила. Мне понадобилось буквально пара матчей, чтобы привыкнуть к условиям здесь. Первые два матча были чисто про выживание — постараться удержаться и найти ключи к победе, — сказала Потапова на пресс-конференции.

На турнире в Риме Потапова начала свой путь с квалификации. В воскресенье, 10 мая, Анастасия обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:3, 6:2 и вышла в четвертый круг соревнований.

