Турнир ATP-1000, Рим, 2026 год: результаты матчей на 10 мая

В воскресенье, 10 мая, в Риме (Италия) продолжился грунтовый турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. Турнир в Риме, Италия. Результаты матчей на 10 мая:

Каспер Рууд (Норвегия) – Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:4.

Уго Умбер (Франция) – Дино Прижмич (Хорватия) — 1:6, 5:7.

Александр Блокс (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) — 1:6, 4:6.

Карен Хачанов (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 5:7, 6:4, 6:4.

Лоренцо Музетти (Италия) – Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:6 (9:7), 6:4.

Лёнер Тьен (США) – Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 6:3: 7:5.

Томми Пол (США) – Лучано Дардери (Италия) — 6:3, 3:6, 2:6.

Маттео Арнальди (Италия) – Рафаэль Ходар (Испания) — 1:6, 6:4, 3:6.