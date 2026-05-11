Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

«Для меня всё было довольно просто». Осака — о победе над Шнайдер на турнире в Риме

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер в третьем круге груентового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Честно говоря, для меня всё было довольно просто — я просто хотела играть очко за очком. Честно, я не знала счёт до самого последнего гейма. Просто старалась держать всё в голове», — сказала Осака на пресс-конференции.

В четвёртом круге соревнований в Риме Осака сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей третью строчку мирового рейтинга.

