«Для меня всё было довольно просто». Осака — о победе над Шнайдер на турнире в Риме

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер в третьем круге груентового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

«Честно говоря, для меня всё было довольно просто — я просто хотела играть очко за очком. Честно, я не знала счёт до самого последнего гейма. Просто старалась держать всё в голове», — сказала Осака на пресс-конференции.

В четвёртом круге соревнований в Риме Осака сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей третью строчку мирового рейтинга.