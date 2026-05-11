Турнир ATP-1000, Рим, 2026 год: расписание матчей на 11 мая
Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.
Теннис. Турнир в Риме, Италия. Расписание матчей на 11 мая
- 12:00 — Андрей Рублёв (Россия, 12) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21).
- 12:00 — Маттия Беллуччи (Италия) — Мартин Ландалус (Испания, LL).
- 13:30 — Брэндон Накашима (США, 30) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q).
- 13:30 — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Андреа Пеллегрино (Италия, Q).
- 15:30 — Мариано Навоне (Аргентина) — Хамад Меджежович (Сербия).
- 16:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Алексей Попырин (Австралия).
- 17:30 — Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — Даниил Медведев (Россия, 7).
- 20:00 — Флавио Коболли (Италия 10) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
