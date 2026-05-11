Турнир WTA-1000, Рим, 2026 год: расписание матчей на 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. Турнир в Риме, Италия. Расписание матчей на 11 мая:

  • 12:00 — Сорана Кырстя (Румыния, 26) — Линда Носкова (Чехия, 13).
  • 13:30 — Кори Гауфф (США, 3) — Ива Йович (США, 16).
  • 14:00 — Анна Калинская (Россия, 22) — Елена Остапенко (Латвия).
  • 15:00 — Элисе Мертенс (Бельгия, 21) — Мирра Андреева (Россия, 8).
  • 16:00 — Элина Свитолина (Украина, 7) — Никола Бартунькова (Чехия, LL).
  • 17:00 — Джессика Пегула (США, 5) — Анастасия Потапова (Австрия, Q).
  • 19:00 — Наоми Осака (Япония, 15) — Ига Швёнтек (Польша, 4).
  • 21:30 — Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).
