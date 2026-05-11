Легендарный австралийский теннисист Малькольм Андерсон скончался в возрасте 91 года

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» австралийский теннисист Малькольм Андерсон скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Tennis Australia.

За свою карьеру Андерсон выиграл US Open — 1957 в одиночном разряде, «Ролан Гаррос» — 1957 и Australian Open — 1973 в парном разряде и Australian Open — 1957 в смешанном разряде. Андерсон также двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии. Кавалер ордена Британской империи (1972), член Международного зала теннисной славы с 2000 года и Зала теннисной славы Австралии с 2001 года.

После завершения карьеры он тренировал Патрика Рафтера, Уолли Мазура, Джона Фицджеральда и Скотта Дрейпера.